|
11.06.2026 21:23:43
Hedgeye Files For Hedged Bitcoin ETF, To Bring Risk-Managed Crypto Exposure To Wall Street
This article Hedgeye Files For Hedged Bitcoin ETF, To Bring Risk-Managed Crypto Exposure To Wall Street originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1568
|
-0,0010
|
|
-0,09
|Japanischer Yen
|
185,493
|
0,2830
|
|
0,15
|Britische Pfund
|
0,8631
|
0,0004
|
|
0,04
|Schweizer Franken
|
0,9214
|
0,0012
|
|
0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,0644
|
-0,0090
|
|
-0,10