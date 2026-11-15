15.11.2026 14:00:00

heise+ | Bitcoin-Heizung im Test: Lohnt sich der Ofen 3 Pro XL?

Der Ofen 3 heizt nicht nur die Wohnung, sondern schürft nebenher auch Bitcoins. Die sollen die Heizkosten drücken. Wir haben ausprobiert, ob sich das lohnt.

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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