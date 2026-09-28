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28.09.2026 07:00:00
heise+ | VW ID.3 Neo im Test: Der letzte Schliff
Ein weiteres Mal hat VW den einstigen Hoffnungsträger ID.3 überarbeitet. Es dürfte die letzte große Modellpflege sein. Was bringt sie dem Kunden?
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