28.09.2026 07:00:00

heise+ | VW ID.3 Neo im Test: Schneller als versprochen

VW ID.3 Neo

Ein weiteres Mal hat VW den einstigen Hoffnungsträger ID.3 überarbeitet. Es dürfte die letzte große Modellpflege sein. Was bringt sie dem Kunden?

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