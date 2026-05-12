12.05.2026 15:45:00

Here's How 1 Central Bank Is Using Bitcoin

Central bankers are not known for their sense of adventure or tolerance of financial risk. So, when the governor of the Czech National Bank (CNB) presented at Bitcoin Conference 2026, arguing for Bitcoin (CRYPTO: BTC) and its role in a central bank's reserve portfolio, it was a bit of an outlier moment, to say the least.Nonetheless, a banker's position about the utility of Bitcoin actually echoes the conclusions of some of the world's largest asset managers. Here's how the CNB is using Bitcoin and what it could mean for holders in the future.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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