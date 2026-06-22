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22.06.2026 13:57:00
Here's How Much Profit $1 Million of Ripple (XRP) Would Have Made You Since 2013
Ripple (CRYPTO: XRP) has been an incredible long-term investment. The crypto token launched in 2013 and has since become one of the largest crypto assets globally. Today, Ripple's market cap is around $70 billion, making it the seventh-largest crypto project by market cap. If you had boldly invested $1 million into the project when it began trading in 2013, how much money would you have today? Prepare to be shocked.Since its public market debut in August 2013, XRP has risen in value by more than 26,000%. A $1 million initial investment would now be worth an astounding $261 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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