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31.10.2026 10:45:00
Here's Why I'm Buying Bitcoin Right Now
Bitcoin (CRYPTO: BTC), up more than 40% in the third quarter, has suddenly reappeared on the radars of top investors. Yes, Bitcoin may still be down 37% from its all-time high of $126,000 in October 2025, but it now appears poised for another bull market run.
However, there's more to like about Bitcoin than just its ability to skyrocket in price. Here's why I'm buying Bitcoin right now.
According to JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Bitcoin could become the top-performing asset of the next decade. JPMorgan Asset Management is now predicting 10% annualized gains for Bitcoin during that time period. That's better than the 7.5% gains possible from investing in stocks, the 6% from investing in bonds, or the 5.5% from investing in gold.
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