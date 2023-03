HEX sinkt deutlich - Kryptokurse am Dienstagnachmittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Dienstagnachmittag am Kryptomarkt.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 26.971,39 US-Dollar und damit -0,68 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 27.155,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,72 Prozent auf 121,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 120,31 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 1.740,69 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.716,21 US-Dollar wert.

Für den Kurs der Kryptowährung HEX geht es derweil aktuell 6,91 Prozent abwärts auf 0,07324 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs -2,55 Prozent schwächer bei 86,99 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 89,27 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 4,14 Prozent auf 0,5004 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 0,4805 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 3,75 Prozent auf 0,3586 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,3457 US-Dollar.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,38 Prozent auf 154,32 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 152,22 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2005 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,2025 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0027 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0027 US-Dollar beziffert.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,0926 US-Dollar am Vortag auf 0,0954 US-Dollar nach oben (2,99 Prozent).

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0372 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0372 US-Dollar.

Daneben fällt Dash um -1,07 Prozent auf 55,53 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 56,13 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der NEO-Kurs um -2,42 Prozent auf 12,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,60 US-Dollar an der Tafel.

