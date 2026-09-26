History Says This Is What Will Happen With Bitcoin in 2027

There's renewed interest in Bitcoin (CRYPTO: BTC). It continues to climb back out of the bear market that it has been in. In five weeks, the world's leading digital asset has seen its price jump 33% (as of Sept. 23). The bulls are winning the battle now, even though Bitcoin still trades 31% off its record.

The momentum is not easy to ignore. And investors might be considering if it's the right time to add Bitcoin to their portfolios before this year comes to a close.

Let's consider what path this top cryptocurrency could take in the near term. History says this is what will happen to Bitcoin in 2027.

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