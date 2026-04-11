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11.04.2026 18:57:16
HODL Offers Bitcoin Investors Lower Fees Than IBIT
The VanEck Bitcoin ETF (NYSEMKT:HODL) and iShares Bitcoin Trust ETF (NASDAQ:IBIT) both offer pure Bitcoin (CRYPTO:BTC) exposure, but HODL charges a lower fee and manages less than one-fiftieth the assets under management (AUM) of IBIT, while showing similar historical drawdowns.Both IBIT and HODL are designed for investors seeking direct access to Bitcoin price movements through an exchange-traded fund structure. This comparison explores which option may appeal more, factoring in cost, recent performance, risk, and portfolio structure for those considering spot Bitcoin ETFs.The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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