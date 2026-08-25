25.08.2026 10:00:30

Höchster Stand seit Monaten : Trump-Treffen treibt Bitcoin-Wert auf über 80.000 Dollar

Nach einer längeren Durststrecke legt der Bitcoin wieder zu und knackt die Marke von 80.000 Dollar. Ein Treffen von US-Präsident Trump mit Vertretern der Kryptobranche treibt den Kurs an. Von ihrem Jahreshoch bleibt die Kryptowährung jedoch weit entfernt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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