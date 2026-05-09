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09.05.2026 08:41:00
How Buying Bitcoin Today Could Help You Retire a Millionaire
According to the latest Crypto Wealth Report from Henley & Partners, there were 145,100 Bitcoin (CRYPTO: BTC) millionaires in the world at the end of 2025. That's up 70% from 2024.Bitcoin has the power to mint new millionaires. Given Bitcoin's proven track record of delivering extraordinary returns, following a very simple buy-and-hold strategy could help to set you up for life.Bitcoin has been growing at an exponential pace ever since its launch in 2009. It took Bitcoin less than a year to increase in price from $100 to $1,000, four years to increase from $1,000 to $10,000, and seven years to increase from $10,000 to $100,000.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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