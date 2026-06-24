24.06.2026 22:35:10

How Galaxy Digital Turned A $65 Million Bitcoin Mining Rescue Into A $4.5 Billion AI Infrastructure Deal

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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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