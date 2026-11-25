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25.11.2026 08:30:35
Huang-Effekt endgültig verpufft: Bitcoin fällt unter 60.000 Dollar
Seit seinem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte der Bitcoin insgesamt etwas mehr als 50 Prozent einWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Devisenkurse
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