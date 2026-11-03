03.11.2026 16:00:00

Huawei Freebuds Neo im Test: richtig gute In-Ear-Kopfhörer mit ANC für 109 Euro

Die Huawei Freebuds Neo sind die günstige Alternative zu den Freebuds Pro. Wie gut die knubbeligen In-Ear-Kopfhörer mit ANC sind, zeigt der Test.

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