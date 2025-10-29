|
29.10.2025 09:54:00
Humanoider Roboter Neo soll ab 2026 in Haushalten helfen - für 20.000 US-Dollar
1X schickt seinen humanoiden Roboter Neo als Haushaltshilfe ins Rennen. Ab 2026 soll er in US-Haushalten arbeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
