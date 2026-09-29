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29.09.2026 05:05:06
Hunter Biden Predicts Bitcoin Will Hit $220,000 by 2028, Calls Elizabeth Warren's Crypto Criticism 'So Wrong'
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Devisenkurse
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|Dollarkurs
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|Hongkong-Dollar
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