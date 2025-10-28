|
28.10.2025 06:18:53
Hyperscale Stock Surges 33% After-Hours As Investors Cheer Bitcoin Mining Fleet Upgrade, Nvidia GPU Cloud Launch
This article Hyperscale Stock Surges 33% After-Hours As Investors Cheer Bitcoin Mining Fleet Upgrade, Nvidia GPU Cloud Launch originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1611
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
178,7565
|
1,5665
|
|
0,88
|Britische Pfund
|
0,8812
|
0,0017
|
|
0,19
|Schweizer Franken
|
0,9282
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0195
|
0,0028
|
|
0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.