ICO erzielt in kürzester Zeit 2,5 Mio. USD – Nur noch wenige Coins verfügbar

Calvaria erzielte als das innovativste P2E-Kartenspiel in dem vergangenen Monat eine große Aufmerksamkeit. Die Gründe dafür sind vielfältig, zeichnen sich aber insbesondere dadurch aus, dass sie neue Maßstäbe unter den Kryptogames setzen. Was das Konzept von Calvaria so revolutionär macht und was für die kommende Zeit zu erwarten ist, wird jetzt in diesem Beitrag behandelt.

Seit rund einem Monat kann das außergewöhnliche Play-to-Earn-Strategiespiel Calvaria im Vorverkauf erworben werden. Dieser wird über mehrere Staffeln mit schrittweisen Preisanhebungen durchgeführt, wobei frühe Anleger bis zu 225 % Presale-Wertsteigerung erhalten. In der aktuell letzten 5. Phase können die Coins für einen Preis von 0,0325 US-Dollar erworben werden. Interessierte sollten sich jedoch beeilen, da der Vorverkauf vermutlich in den kommenden Tagen abgeschlossen sein wird.

Was ist Calvaria: Duels of Eternity?

Calvaria ist ein Play-to-Earn-Kartenspiel, welches sich die Polygon-Blockchain für ihr Projekt zunutze macht. Denn dieses bietet eine hohe Bandbreite, niedrige Gebühren und ist somit ideal für Games. Das Spiel selbst überzeugt vor allem durch seine strategische Vielfalt und den außergewöhnlichen Unterhaltungsfaktor.

Innerhalb des Ökosystems verwendet es 2 unterschiedliche Coins. Die Hauptwährung stellt dabei der RIA aus dem Vorverkauf dar. Er wird innerhalb des Wirtschaftssystems, für die Governance und das Staking verwendet. In seltenen Fällen wird er auch für Turniere vergütet.

Die zweite Kryptowährung ist der eRIA (earned RIA), welche die Nutzer durch das Spielen erhalten. Sie kann für Kartenupgrades und andere In-Game-Käufe genutzt werden.

Karten hingegen werden in Form von NFTs als ERC-721 abgebildet. Somit können sich die Assets besonders leicht unter den Nutzern austauschen sowie erweiterte Funktionen wie der Verleih nutzen lassen.

Wie Calvaria die Kryptogames revolutioniert

Das innovative Calvaria kann sich gleich aufgrund mehrerer Faktoren gekonnt von seinen Wettbewerbern abgrenzen und entscheidende Vorteile erlangen. Welche es im Einzelnen sind, wird im Folgenden beschrieben:

Spiel ohne Wallet und Kryptowährungen

Bisher wurden Personen von außerhalb der Kryptoszene tendenziell durch zu hohe Einstiegsschwellen von den Games abgehalten. Denn für diese wird in der Regel eine Wallet sowie ein Anfangsinvestment benötigt. Jedoch kann dieses schnell einmal mehrere hundert bis tausende Euros kosten. Im Vergleich zu traditionellen Spielen für rund 40-60 € sind diese somit wesentlich teurer. Somit werden sie dadurch auch weniger Personen ausprobieren.

Calvaria hingegen verfolgt einen vollständig anderen Ansatz. Denn das P2E-Game kann auch ohne Wallet und Investment gespielt werden. Zur Berechtigung von Gewinnen, müssen jedoch Investments in ein eigenes NFT-Kartendeck vorgenommen werden. Das Team möchte durch diesen außerordentlich nutzerfreundlichen Ansatz für eine bestmögliche Verbreitung des Games aber auch der Kryptowährungen im Allgemeinen sorgen.

3D-Charaktere

Über 3D-Charaktere bekommt das Kartenspiel noch einmal mehr Leben und einen zusätzlichen Unterhaltungsfaktor. Außerdem wirkt das Game dadurch insgesamt auch etwas hochwertiger als Kartenspiele ohne jegliche Animationen. Glücklicherweise bietet Calvaria erstmalig 3D-Charaktere unter den P2E-Kartenspielen.

Interoperables Mobilegaming

Mobile Gaming ist ein boomender Sektor und so ist es verwunderlich, dass die Konkurrenz der P2E-Kartenspiele diese Chance so ungenutzt lässt. Für Calvaria soll es hingegen auch eine eigene App für Android und iOs geben. Auf diese Weise kann auch plattformübergreifend gespielt sowie eine große Zielgruppe zunutze gemacht werden. Dies sollte sich ebenfalls noch einmal förderlich auf die Verbreitung von Calvaria auswirken.

DAO

Über eine DAO (Dezentrale Autonome Organisation) können die Investoren und Nutzer an der Entwicklung des Projekts über Abstimmungen mitwirken. Somit können auch eine optimale Resonanz mit der Zielgruppe sowie der langfristige Erfolg gesichert werden, da die Befriedigung der Kundenbedürfnisse dafür essenziell ist.

NFT-Verleih

Der Verleih von NFTs könnte für Investoren in Calvaria eine äußert attraktive Investmentoption darstellen. Denn die stark limitierten Karten werden durch die Vernichtung von Duplikaten bei Upgrades noch einmal zusätzlich in ihrem Angebot reduziert. Somit steigen diese tendenziell noch einmal mehr im Preis. Über die integrierte Verleihfunktion können Investoren dann die stärksten und wertvollsten NFTs zur Erzielung eines passiven Einkommens nutzen, während die Assets weiterhin im Wert ansteigen.

Für den E-Sport prädestiniert

Das umfangreiche P2E-Strategiespiel wurde mit Hinblick auf den E-Sport entwickelt. Deshalb wurde es außergewöhnlich vielschichtig, abwechslungsreich und kompetitiv gestaltet. Dafür verwendet es verschiedene Armeefraktionen, Upgrades, Zauber, Tränke, Spielvarianten und mehr. Somit soll auch langfristig ein einzigartiger Spiel- und Sammelspaß gewährleistet werden.

Calvaria-Kult

Rund um das fesselnde Game mit seinen Charakteren im einzigartigen apokalyptischen Afterlife-Thema soll ein ganzer Kult aufgebaut werden. So sind in diesem Zusammenhang Serien, Comics und Fanartikel geplant. Auf diese Weise könnte das Spiel auch über andere Kanäle Kunden auf sich aufmerksam machen und möglicherweise einen ganzen Hype vergleichbar mit Pokémon aufbauen.

Listings mit führenden CEXs bereits sicher

Kurze Zeit nach dem Vorverkauf stehen schon die ersten Listungen an den führenden Kryptobörsen KuCoin und Gate.io an. Die Verträge mit diesen wurden bereits unterzeichnet. Bei KuCoin handelt es sich um die viertgrößte CEX, während Gate.io auf Platz 19 liegt. Ein weiteres geplantes Listing soll an der Kryptobörse XT.com stattfinden, welche auf Position 72 der wichtigsten Handelsplätze ist. Laut der Roadmap sollen im ersten Quartal 2023 dann noch weitere 5 bis 10 Listings erfolgen.

Aufgrund der großen Bedeutung der Kryptobörsen sind starke Kursanstiege zu erwarten. Denn bei Listungen handelt es sich um eines der wichtigsten Ereignisse für Kryptowährungen-Newstrader. Schließlich sind häufig in diesem Zusammenhang wenige Tage vorher und nachher Kursanstiege bei den entsprechenden Coins zu beobachten. Zusätzliches FOMO dürften der für noch dieses Jahr geplante Kinotrailer sowie das in Kürze folgende Staking auslösen. Denn in diesem Zusammenhang werden weitere bemerkenswerte 25 % der Gesamtversorgung an loyale Langfristinvestoren emittiert.

