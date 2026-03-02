|
02.03.2026 07:30:00
If a Market Crash Hits in 2026, Will Gold, Silver, or Bitcoin Protect Your Wealth Best?
When markets tumble, historically investors reach for safe-haven assets that they think will protect them through whatever happens next. Today, precious metals like gold and silver are joined by digital stores of value, specifically Bitcoin (CRYPTO: BTC), to fulfill that role.But which of these three assets is really going to weather a crash if one happens later in 2026?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1714
|
-0,0064
|
|
-0,54
|Japanischer Yen
|
183,86
|
-0,0200
|
|
-0,01
|Britische Pfund
|
0,8763
|
-0,0016
|
|
-0,18
|Schweizer Franken
|
0,9053
|
0,0013
|
|
0,14
|Hongkong-Dollar
|
9,1608
|
-0,0531
|
|
-0,58
