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04.09.2026 03:30:00
If Democrats Win the Midterms and Take Back the White House, What Happens to Bitcoin? VanEck Says Bitcoin Investors Don't Need to Worry.
The U.S. midterm elections are about two months away, and right now, Democrats are favored. They have an 89% chance of winning a House majority, according to Polymarket. Their odds of winning the Senate are essentially a coin flip at 51%.The conventional wisdom is that Republican control of Washington, D.C. benefits Bitcoin (CRYPTO: BTC), whereas Democratic control would be bearish for the top cryptocurrency. However, Matthew Sigel, VanEck's head of digital assets research, offered a different view in a recent CNBC interview.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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