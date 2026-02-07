|
07.02.2026 10:55:00
If the Market Ever Crashes, Should You Buy Bitcoin or XRP?
On any given day, you probably shouldn't bet on a stock market crash happening, and generally, it isn't worth losing sleep over whether a crash is about to happen. Nonetheless, it's worth planning ahead so that you'll know precisely what to do when one actually does happen someday.So, on that note, between Bitcoin (CRYPTO: BTC) or XRP (CRYPTO: XRP), which one is more likely to still have a reason to exist after the dust from a crash settles?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1812
|
0,0030
|
|
0,25
|Japanischer Yen
|
185,6015
|
0,5715
|
|
0,31
|Britische Pfund
|
0,868
|
-0,0023
|
|
-0,26
|Schweizer Franken
|
0,9171
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,232
|
0,0259
|
|
0,28
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.