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22.06.2026 15:00:00
If You Had Invested $10,000 in Bitcoin 10 Years Ago, Here's How Much You Would Have Today
At a $1.3 trillion market capitalization, Bitcoin (CRYPTO: BTC) has become an asset that is widely recognized on a global level. While it certainly has its fair share of bulls and bears, the long-term performance is nothing short of spectacular.If you had invested $10,000 in this top cryptocurrency 10 years ago, here's how much you would have today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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