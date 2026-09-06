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06.09.2026 21:48:00
If You'd Invested $1,000 in Bitcoin 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
If you were fortunate enough to invest $1,000 in Bitcoin (CRYPTO: BTC) a decade ago on Sept. 3, 2016, you would have roughly $126,810 today -- an incredible return that absolutely crushed the market. Take a look at that incredible growth in the chart below:Data by YCharts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1614
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-0,0013
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-0,11
|Japanischer Yen
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181,6
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0,3800
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0,21
|Britische Pfund
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0,8601
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0,0006
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0,07
|Schweizer Franken
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0,9405
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0,0020
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0,21
|Hongkong-Dollar
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9,1062
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-0,0084
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-0,09
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Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.