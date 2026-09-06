06.09.2026 21:48:00

If You'd Invested $1,000 in Bitcoin 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today

If you were fortunate enough to invest $1,000 in Bitcoin (CRYPTO: BTC) a decade ago on Sept. 3, 2016, you would have roughly $126,810 today -- an incredible return that absolutely crushed the market. Take a look at that incredible growth in the chart below:Data by YCharts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
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