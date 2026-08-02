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02.08.2026 11:24:00
If You'd Invested $10,000 in Bitcoin 10 Years Ago, Here's How Much You Would Have Today
In typical fashion, Bitcoin (CRYPTO: BTC) is in the middle of a bear market. Steady hands know that this downturn is par for the course. Investors who are new to this digital asset, on the other hand, are learning first-hand that the journey to outsize returns is not a smooth one.However, long-term holders have been rewarded. If you'd invested $10,000 in the world's most valuable cryptocurrency 10 years ago, here's how much you would have today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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