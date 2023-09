Immutable X (IMX) Kursprognose – Kommt es nun zu einer Korrektur?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Steht Immutable X (IMX) vor einer dramatischen Kurskorrektur oder ist jetzt der optimale Zeitpunkt, um vor einer Fortsetzung der Rallye einzusteigen? Entdecken Sie die jüngsten Entwicklungen, die den Kurs dieses innovativen Layer-2-Token in die Höhe getrieben haben!

Was ist Immutable X (IMX)?

Immutable X ist eine bahnbrechende Layer-2-Skalierungs-Lösung für Ethereum, die speziell für den NFT-Markt (Non-Fungible Tokens) sowie GameFi entwickelt wurde. Im Kern ermöglicht die Plattform schnelle und kostengünstige Transaktionen, ohne die Dezentralisierung oder Sicherheit zu opfern, welche die Hauptkette von Ethereum bietet. In einer Welt, in der die Gasgebühren für NFT-Transaktionen oft astronomisch hoch sind, bringt Immutable X eine willkommene Erleichterung.

Im Gegensatz zu traditionellen Layer-1-Lösungen, die eine komplett neue Blockchain erfordern, baut Immutable X auf bestehenden Ethereum-Protokollen auf. Dadurch bleibt die Kompatibilität mit Ethereum-basierten Anwendungen und Wallets erhalten. Eine weitere Besonderheit ist die Einführung des Konzepts des „Gas-Free Trading”. Dies bedeutet, dass Käufer und Verkäufer NFTs ohne zusätzliche Kosten handeln können.

Doch nicht nur die Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit machen Immutable X zu einem wichtigen Akteur im NFT-Ökosystem. Die Plattform setzt auch auf Umweltfreundlichkeit, indem sie den Energieverbrauch signifikant reduziert. In einer Zeit, in der die Umweltauswirkungen von Kryptowährungen immer mehr in den Fokus rücken, bietet Immutable X eine nachhaltigere Alternative.

Was hat den IMX Kurs in letzter Zeit bewegt?

Im Folgenden findet sich eine Übersicht mit den Nachrichten, welche Immutable X in letzter Zeit besonders bewegt haben:

Auto Legends und Immutable: Der Game-Changer in der Welt der Rennspiele

Welcome @autolegendsrace, the soul of car culture & a competitive auto enthusiast experience, to #Immutable!



With decades of collective experience from the likes of @riotgames, @EA, and previous car-racing franchises that attracted 65M+ players, Auto Legends is the next… pic.twitter.com/MyRJo6byaS — Immutable (@Immutable) September 19, 2023

Auto Legends und Immutable haben eine Partnerschaft aufgebaut, um die Spielwelt im Automobilbereich grundlegend zu verändern. Diese Allianz vereint die Expertise von Spieleschwergewichten wie Riot Games und EA mit dem Puls der Autorennen-Community.

Als Spitzenreiter in der Web3-Spieleentwicklung auf der Ethereum-Blockchain veröffentlichte Immutable jüngst Statistiken zu ihrer Partnerschaft mit Auto Legends. Dieses Rennspiel hat sich rasch einen Namen gemacht und gilt jetzt als Hoffnungsträger des Genres.

Mit der Unterstützung von führenden Entwicklern, die bereits mehr als 65 Millionen Gamer erreicht haben, steht Auto Legends an der Schwelle zu einer neuen Entwicklungsstufe in der Welt der Rennspiele.

Der Spielentwickler erhielt grünes Licht von renommierten Autoherstellern wie Pagani, Subaru und McLaren, wodurch die Spieler ein realistisches Rennerlebnis erwarten können. Weitere namhafte Hersteller werden in Kürze folgen.

Peter Pham, der Präsident von Auto Legends, betonte die Wichtigkeit der Partnerschaft und sagte, dass sie dank Immutables Know-how im Web3-Sektor, ihrer starken Präsenz in der Spieleindustrie und den ausgezeichneten Kontakten in der Autowelt eine neue Ära der Autorennspiele einleiten werden.

Spekulationen über Kursmanipulation von koreanischen Walen nach Upbit-Listung

An #ImmutableX whale suddenly holds $18M+ in the token after large addresses moved notable quantities of $IMX from #Kraken to #Coinbase. For the 46th ranked market cap token, today is the highest day of all time in terms of $100K+ valued whale activity. https://t.co/3tDS3SIkPS pic.twitter.com/RqqxlzXFml — Santiment (@santimentfeed) September 21, 2023

IMX erlebte kürzlich eine bemerkenswerte Kursrallye nach der Listung an der koreanischen Kryptobörse Upbit. Laut Daten von Tradingview stieg der Wert des Tokens innerhalb des gestrigen Tages um beeindruckende 23,41 %, nachdem er eine Woche lang stabil bei etwa 0,52 $ gehandelt wurde.

Colin Wu, ein chinesischer Journalist, brachte eine Theorie ins Spiel, die Preismanipulationen umschließt. Laut Wus Bericht wurden insgesamt 10,95 Millionen IMX-Tokens – im Wert von etwa 8,1 Millionen US-Dollar – an die Börse Upbit transferiert.

In der Folge stieg der IMX-Preis von 0,56 $ auf 0,74 $, ein Plus von 34,5 %. Wu wies auf den potenziellen Einfluss koreanischer Händler hin, da Upbit mehr als 83 % des südkoreanischen Kryptomarktes abdeckt.

Die Analysefirma Lookonchain lieferte weitere Einblicke. Alle großen IMX-Überweisungen gingen an eine einzige Wallet mit der Adresse „0x2F77“. Es liegt nahe, dass ein einzelner Krypto-Wal diesen massiven Preisanstieg verursacht hat. Token im Wert von 9,45 Millionen US-Dollar wurden innerhalb von drei Stunden an diese Adresse gesendet, die dadurch zum neuntgrößten IMX-Halter wurde.

Nach dem Preisanstieg entschieden sich einige Investoren jedoch für Gewinnmitnahmen. GSR Markets, ein Kryptoinvestmentunternehmen, transferierte 2 Millionen IMX (etwa 1,52 Millionen $) zu Binance. Darüber hinaus bewegten drei verschiedene Investoren 3,5 Millionen IMX (ca. 2,3 Millionen $) aus dem Foundation Treasury Locked Wallet, was Spekulationen über einen möglichen Marktsturz auslöste.

Nicht überraschend kam es nach diesen massiven Transaktionen zu einem Kursrückgang von etwa 15,07 %. Ob diese Bewegungen strategisch oder zufällig sind, bleibt in der Kryptogemeinschaft umstritten.

IMX wird auf der japanischen Kryptobörse Coincheck gelistet

Coincheck, eine führende Kryptowährungsbörse mit Sitz in Tokio, hat die Aufnahme von Immutable X (IMX) in ihr Angebot offiziell bekannt gegeben. Der Schritt erfolgte am 21. September 2023. Die zentrale Kryptobörse Coincheck befindet sich aktuell auf Platz 17 auf CoinMarketCap. Sie erzielte heute ein tägliches Handelsvolumen von 17,57 Mio. $ und kommt auf etwas mehr als 1 Mio. wöchentliche Nutzer.

Immutable X (IMX) Kursprognose

Aktuell ist Immutable X auf Platz 46 der größten Kryptowährungen auf CoinMarketCap. Dabei erzielt IMX aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 770,54 Mio. $. Jedoch befinden sich von den insgesamt 2 Mrd. IMX-Token erst 58,49 % im Umlauf und innerhalb der letzten 12 Monate gab es eine besonders hohe Inflationsrate in Höhe von 397,23 %.

Bis zum 12. September befand sich Immutable X noch in einem Abwärtstrend und konnte seitdem zeitweise um über 61 % ansteigen. Hauptsächlich ausgelöst wurde der starke Kursanstieg durch das Überschreiten des vertikalen Widerstands aufgrund der Wal-Aktivität sowie der Listung an den Kryptobörsen Upbit und Coincheck.

Dabei hat der Kurs temporär den POC (Point of Control) des Volume Profile sowie das 23,6er-Fibonacci-Level überschritten. Anschließend kam es zu den Gewinnmitnahmen von einigen Walen, welche eine Kurskorrektur bis in den Bereich des horizontalen Widerstands bei 0,67 $ und des 78,6er-Fibonacci-Level bei 0,64 $ auslöste.

Allerdings war der Kurs laut dem RSI auf dem Tageschart überkauft und dreht nun wieder in den mittleren Bereich zurück, was tendenziell eine Fortsetzung der Korrektur andeutet. Derzeit scheint ein Rücksetzer bis auf 0,56 $ wahrscheinlich. Sollte die Rallye hingegen weitergehen, befinden sich die nächsten Widerstände für die Bullen bei 0,74 $, 0,77 $, 0,80 $ und 0,84 $.

