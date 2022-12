IMPT vor Listing: Krypto-Investoren drehen durch!

Bald ist es so weit: IMPT, der grüne Coin, geht an die Krypto-Börsen. Kurz bevor der Pre-Sales also offiziell endet, gibt es aber noch einen regelrechten Run auf die nachhaltige Kryptowährung IMPT. Innerhalb von nur 24 Stunden kam alleine 1 Million USD zusammen. Inzwischen sind mehr als 15,5 Millionen USD von Privatinvestoren in der Projekt geflossen.

Nur noch bis zum 11. Dezember haben auch Sie als Investor die Möglichkeit, in dieses aufsehenerregende Blockchain-Projekt einzusteigen. Der Krypto Pre-Sales ist dann offiziell beendet und der Preis für den IMPT Coin wird wahrscheinlich gleich nach dem Listing steigen.

Im Pre-Sales können Sie den Coin noch für den Sonderpreis von 0,023 $ kaufen.

Was ist IMPT?

Die nachhaltige Kryptowährung widmet sich ganz und gar dem Thema Klimaschutz und konnte mit diesem Konzept überzeugen. Nachhaltige Investments liegen nicht nur im Trend, sie werden von der Europäischen Union auch gefördert und durch Standards am klassischen Finanzmarkt bereits vorgeschrieben. IMPT ermöglicht Ihnen den Zugang zum privaten Handel mit CO?-Zertifikaten. Sie haben damit die Möglichkeit in einen starken Markt zu investieren und können einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Verbrennen Sie die CO?-Zertifikate, erhalten Sie von Künstlern gestaltete NFTs. Die Emissionsgutschriften sind damit vom Markt und können nicht mehr von Unternehmen zum Ausgleich für ihren Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxid gekauft werden. Die so entstehende Knappheit führt meist auch zu höheren Preisen. Aber bei IMPT gibt es noch einen weiteren, überaus lukrativen, Ansatz.

CO?-Zertifikate unterliegen innerhalb der Europäischen Union und in Deutschland auf nationaler Ebene der Preisbildung durch die Gesetzesgeber. Hierzulande soll der Preis pro Gigatonne CO? deshalb bis 2026 auf eine Preisspanne von 55 bis 65 ? steigen. Sie müssen also nichts dafür tun und traden voll automatisch ein möglicherweise stark bepreistes Asset.

Was sind die Vorteile von IMPT?

Was sind die Vorteile von IMPT?

Hier steht nicht die Gewinnoptimierung im Vordergrund, sondern der Schutz unserer Umwelt und des Klimas. Auf der Plattform von IMPT erhalten Sie besondere Preise aus den führenden Shops und von den bekanntesten Marken. Amazon, Samsung, Bloomingdale’s und Booking.com sind nur einige Namen der Partner, die bereits mit IMPT kooperieren. Sie stellen auf der Plattform ihre Klimaschutzprojekte vor, die Sie als Kunde mit ihrem Einkauf gezielt auswählen und unterstützen.

Für den Einkauf bei den angeschlossenen Partnerunternehmen erhalten Sie Punkte gutgeschrieben, die Sie anschließend für den Kauf von CO?-Emissionszertifikaten nutzen können.

Hier geht es direkt zum IMPT Pre-Sales!

Die native Kryptowährung IMPT ist nicht nur für den Zugang zum Ökosystem da, sondern dient auch als Investition. Ab dem 12. Dezember beginnt das Listing auf Krypto-Börsen wie LBank oder Uniswap. Sobald der offizielle Handel mit dem Coin freigegeben ist, erwarten Analysten eine Kurssteigerung. Manche Analysten sprechen sogar schon von einem x500 Potenzial für $IMPT.

BREAKING



$1 MILLION RAISED IN 24 HOURS!



NEW MILESTONE ACHIEVED



$15.5 MILLION RAISED



HURRY UP! ONLY 3 DAYS LEFT UNTIL THE END OF THE PRESALE!



— IMPT.io (@IMPT_token) December 8, 2022

Die begrenzte Ausgabe von CO2-Zertifikaten lässt eine höhere Nachfrage entstehen und die treibt normalerweise den Preis für die Zertifikate in die Höhe. Investoren brauchen also nur zu warten, bis sich der Markt in ihrem Sinne entwickelt und sie überaus lukrative Renditen erzielen könnten.

Warum ist IMPT so erfolgreich?

Die bisherigen Erfolge haben neue Benchmarks in der Branche gesetzt. Selten, wenn überhaupt, hat ein Krypto Pre-Sales für so viel Furore gesorgt und konnte innerhalb so kurzer Zeit diese Summen einsammeln. Fast 16 Millionen USD sind es bisher, mit denen die Entwickler von IMPT nun das Projekt weiterentwickeln und ausbauen können. Aber besonders spannend ist das Listing auf Krypto-Börsen ab dem 12. Dezember 2022.

Jeder Investor wird mit Spannung genau auf die Kurse achten. Es wird erwartet, dass ab dem Listing noch weitere Privatanleger einsteigen, die bisher nicht vom Pre-Sales profitieren konnten. Das dürfte weitere positive Auswirkungen auf den Preis von IMPT haben. Übrigens ist der Utility-Token IMPT an den Stablecoin USDT gebunden, was die Volatilität minimiert und für Stabilität in den Kursen sorgt.

IMPT: Jetzt noch einsteigen oder nicht?

Noch sind einige Tage übrig, in denen Sie von dem Sonderpreis im Pre-Sales profitieren können. Derzeit kostet der IMPT-Token nur 0,023 $ und ist damit ein echtes Schnäppchen.

Unterstützen Sie das Klima und schützen Sie unsere Umwelt mit IMPT!

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.