27.09.2026 13:45:00

In 5 Years, One of These Cryptocurrencies Could Be Worth More Than Bitcoin

Since its launch in 2009, Bitcoin (CRYPTO: BTC) has reigned supreme as the world's top cryptocurrency. It now has a market cap of $1.7 trillion, nearly 5 times that of Ethereum (CRYPTO: ETH), its next closest competitor.

Given this yawning gap in size, is it really possible that any cryptocurrency might surpass Bitcoin in market cap within the next five years? After running the numbers, you might be surprised at the answer.

Bitcoin has grown at a compound annual growth rate (CAGR) of 34% over the past decade. So, for the sake of argument, let's assume that Bitcoin continues to grow at a 34% clip over the next five years.

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