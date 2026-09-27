|
27.09.2026 13:45:00
In 5 Years, One of These Cryptocurrencies Could Be Worth More Than Bitcoin
Since its launch in 2009, Bitcoin (CRYPTO: BTC) has reigned supreme as the world's top cryptocurrency. It now has a market cap of $1.7 trillion, nearly 5 times that of Ethereum (CRYPTO: ETH), its next closest competitor.
Given this yawning gap in size, is it really possible that any cryptocurrency might surpass Bitcoin in market cap within the next five years? After running the numbers, you might be surprised at the answer.
Bitcoin has grown at a compound annual growth rate (CAGR) of 34% over the past decade. So, for the sake of argument, let's assume that Bitcoin continues to grow at a 34% clip over the next five years.
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1391
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
179,21
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8599
|
-0,0011
|
|
-0,13
|Schweizer Franken
|
0,9438
|
0,0017
|
|
0,18
|Hongkong-Dollar
|
8,9355
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.