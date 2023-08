In dieser KI-Plattform sind 10 Funktionen enthalten, die jeder Internetnutzer für das Web 3.0 braucht 💻!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Endlich ist der große Re-Launch von Launchpad.XYZ erfolgt und die ersten Einblicke versprechen etwas noch Großartigeres zu werden, als das bisherige Projekt. Mehr als zuvor, willll Launchpad.XYZ die Lücke zwischen Web 2.0 und Web 3.0 schließen.

Auf der Plattform von Launchpad.XYZ können Marken, Händler, Agenturen und Benutzer gemeinsam etwas zum Ökosystem rund um Web 3.0 beitragen. Gleichzeitig fördert das Projekt das allgemeine Verständnis von Web 3.0 und klärt über die Chancen und Potenziale neuer Technologien wie Metaverse und VR auf.

Der Vorverkauf von Launchpad.XYZ wurde überarbeitet, um diesen zu demokratisieren und sicherzustellen, dass alle Anleger, auch die absoluten Anfänger und Neueinsteiger, eine faire Chance auf den begehrten $LPX-Token erhalten. Außerdem ist ein attraktives Bonussystem eingefügt worden, dass bis zu 20 % Bonus auf die Token gewährt.

Derzeit kostet der native Utility-Token $LPX nur 0,0445 $!

In der Telegram-Gruppe des Projektes stehen Trading-Signale unter der Alpha-Funktion von Launchpad.XYZ zur Verfügung. Es wurde ein Bonussystem geschaffen, dass jeden Anleger belohnt, und zwar abhängig vom Zeitpunkt des Investments in den Pre-Sales.

Zugang zu Alpha-Funktionen gibt es über NFTs, die als AirDrop verteilt werden. Diese sehen wie folgt aus:

Doge NFT-Pass Shiba NFT-Pass Pepe NFT-Pass Vitalik NFT-Pass Elon NFT-Pass Preis 50 $ 200 $ 500 $ 5.000 $ 25.000 $ Für Interessierte Für neue Anleger Für gelegentliche Händler Für erfahrene Händler Für professionelle Händler $LPX-Tokenverteilung 1x Woche Marktübersicht Basis Telegram-Bot Trading-Bot in Telegram VIP Telegram-Bot LPQ-Trades pro Woche 1x 2x 5x 5x NFT Pass Ausgabe Exklusive Community Updates für Investoren VIP Ama mit Gründer Unbeschränkter Zugang Exklusive Insights Jetzt $LPX traden Pre-Sales Pre-Sales Pre-Sales Pre-Sales Pre-Sales

Launchpad.XYZ ist eine All-in-One Plattform fürs Web 3.0

Der Re-Launch hat die Funktionen noch einmal aufgewertet und neue Bereiche hinzugefügt. Entstanden ist eine innovative KI-Plattformmit 12 Kernbereichen, die wie folgt aussehen:

NFTs: Dort können Benutzer neue NFTs entweder gezielt suchen oder nach Neuerscheinungen sortieren. In der Gallery steht die eigene Sammlung der persönlichen Favoriten zur Verfügung und es gibt exklusive Deals. Ein Ranking der Assets mit dem Launchpad Quotient ist in diesem Bereich ebenso zu finden wie die Suche nach allen jemals gelisteten NFTs auf allen verfügbaren Marktplätzen. Fraktionalisierte Vermögenswerte: Benutzer können diese fraktionierten Vermögenswerte auf Launchpad.XYZ handeln und nach dem Ranking innerhalb des LPQ sortieren. Die Gebühren zum Einstellen der fraktionalisierten Assets auf der Plattform von Launchpad.XYZ wird in $LPX bezahlt, mit dem auch der Entwurf sowie das Listing eigener Token möglich sein wird. Pre-Sales von Web 3.0 Projekten: Wer als Benutzer ausreichend $LPX im Staking gesperrt hat, erhält die Chance, direkt aus der eigenen Wallet heraus spannende, neue Krypto Pre-Sales einzukaufen. Die bereitgestellten Daten geben darüber hinaus Einblick, in die jeweilige Performance der Projekte und das Ranking nach dem LP-Quotienten erleichtert die Bewertung der Wachstumschancen. Die Bezahlung der Gebühren für diese Leistungen erfolgt wieder mit dem nativen $LPX-Token, der das Ökosystem stützt. Play-2-EArn Game Hub: Im Game-Hub können Benutzer digitale und virtuelle Welten entdecken und an fantastischen Abenteuern partizipieren. Dabei ist es auch möglich, in den Multi-Player-Modus zu wechseln, bei dem die Spieler sich gegenseitig herausfordern können. Metaverse Experience Datenbank: Die immersive Sammlung von virtuellen und interaktiven Abenteuern eröffnet neue Investmentmöglichkeiten. Das strategische Anlegen in verschiedene Metaverse Projekte direkt über die Plattform von Launchpad.XYZ gehört zu einen der Hauptinnovationen des Projektes. Content Creator können sich mit anderen Entwicklern rund um den Globus zusammenschließen und gemeinsam Branding-Strategien für ihre Projekte entwickeln. Dabei gibt es keine Grenzen zwischen verschiedenen Meta-Plattformen, sie sind alle nahtlos für Benutzer und Tokeninhaber zu nutzen. Web3-Wallet: Dieselbstverwahrende Sicherung der eigenen Assets gehört zu den geschütztesten Methoden, die denkbar sind. Mit der Handynummer und der Email-Adresse erfolgt die Registrierung für die integrierte Wallet innerhalb von Sekunden. Sie bietet zahlreiche Funktionen, darunter den Tausch von verschiedenen Coins, die Interaktion mit dezentralisierten Anwendungen und den Zugang zu unterschiedlichen Web 3.0 Erlebnissen. Dezentralisierter NFT-Marktplatz: Benutzer haben über den dezentralisierten NFT-Marktplatz Zugang zu allen wichtigen NFT-Handelsbörsen und die Möglichkeit, diese direkt mit dem anderen Partner über P2P-Transaktionen zu handeln. Der dezentralisierte Handel von NFTs ist für digitale Kunstwerke genauso möglich wie für Sammelbilder oder In-Game-Gegenstände. Trading Terminal: Das Trading-Terminal von Launchpad.XYZ wird mit großer Spannung erwartet. Die ausgewählten Indikatoren erlauben eine tiefgehende Analyse von Potenzialen und geeigneten Assets. Die über eine API-Schnittstelle angeschlossene Handelsplattform gewährt direkten Zugang zu digitalen Assets unterschiedlicher Art. Weitere Analysen stehen direkt per Klick aus der Benutzeroberfläche zum Handel bereit. Launchpad Quotient LQ: Das innovative Ranking wird mit mehr als 400 Datenpunkten verbunden sein und liefert aussagefähige Inhalte und Analysen. Damit lassen sich effizientere Handelsentscheidungen rund um digitale Assets treffen und neue Investitionschancen identifizieren. Die Live-Daten sind in der Lage Alarme und Benachrichtigungen an die Benutzer zu senden, wenn eines ihrer Assets in eine bestimmte Risikozone kommt. KI-Suche: Apollo ist das neue KI-Modell von Launchpad.XYZ für tiefe Suchvorgänge, die auch auf Sprache hören. Ähnlich wie die Unterhaltung über einen Chatbot wird Apollo eigenständig Fragen beantworten und auf Assets aufmerksam machen können, die ins Portfolio des Benutzer passen könnten.

Wie funktioniert das Staking auf Launchpad.XYZ?

Benutzer, die mindestens 10.000 $LPX im Protokoll von Launchpad.XYZ sperren, erhalten zahlreiche Vorteile und Staking-Rewards. Das Staking muss für 90 Tage erfolgen. In dieser Zeit kann der Benutzer nicht an die gesperrten Token. Allerdings profitiert er dafür von folgenden Rabatten und Vorteilen:

Garantierter Zugang zu Krypto Pre-Sales

Rabatt bei den Handelsgebühren gemäß dem eingesetzten Stake

Vorteile bei Partnerangeboten und besonderen Rabatten

Zugang zu Beta P2E-Game Veröffentlichungen

Community Abzeichen als Auszeichnung

Pro 25.000 gesperrter $LPX Zuordnung von 500 $ für Pre-Sales

Zugang zur NFT Whitelist, wo Benutzer NFTs prägen dürfen (1x pro 25.000 $LPX im Staking)

Fazit: Launchpad.XYZ reduziert die Hürden, um Benutzer ins Web 3.0 zu bringen. Marken und Partner werden dank der Plattform das Web 3.0 leicht in ihre bestehenden Systeme integrieren können. Benutzer profitieren von zahlreichen Funktionen und dem umfangreichen Sortiment an Tools. Im Pre-Sales ist der native Utility-Token derzeit für nur 0,445 $ erhältlich.

