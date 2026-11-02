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02.11.2026 08:29:04
'Incredible' That Bitcoin Outperformed Gold Last Week Despite $6.3 Billion Binance Hack, Says Analyst
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1203
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|Japanischer Yen
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176,95
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0,24
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|Hongkong-Dollar
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