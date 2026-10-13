|
13.10.2026 19:14:22
Interactive Brokers Launches Ethereum Staking for Crypto Investors
This article Interactive Brokers Launches Ethereum Staking for Crypto Investors originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1198
|
0,0041
|
|
0,37
|Japanischer Yen
|
177,31
|
0,3700
|
|
0,21
|Britische Pfund
|
0,8452
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9326
|
0,0013
|
|
0,14
|Hongkong-Dollar
|
8,7888
|
0,0333
|
|
0,38
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.