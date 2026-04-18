Wertentwicklung geprüft 18.04.2026 11:03:15

Internet Computer: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Internet Computer: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Internet Computer gewesen.

Gestern vor 1 Jahr notierte Internet Computer bei 4,708 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 212,40 Internet Computer. Die Anlage hätte nun einen Wert von 555,91 USD, da Internet Computer am 17.04.2026 2,617 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,41 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 23.02.2026 bei 2,085 USD. Bei 8,964 USD erreichte Internet Computer am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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