Langzeit-Anlage 11.07.2026 11:03:15

Internet Computer: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Internet Computer: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

So viel hätten Investoren mit einem frühen Internet Computer-Engagement verlieren können.

Internet Computer wurde am 10.07.2025 bei 5,406 USD gehandelt. Bei einem ICP-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 184,96 Internet Computer in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 425,24 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.07.2026 auf 2,299 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 57,48 Prozent.

Am 23.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,085 USD. Bei 8,964 USD erreichte Internet Computer am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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