Internet Computer: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Internet Computer verlieren können.

Vor 5 Jahren kostete ein Internet Computer 46,84 USD. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 1 000 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,35 Internet Computer. Das Investment hätte nun einen Wert von 67,32 USD, da sich der Wert eines Coins am 02.01.2026 auf 3,153 USD belief. Mit einer Performance von -93,27 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 2,803 USD. Am 04.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,31 USD.

Redaktion finanzen.net