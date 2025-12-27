|ICP-Investment
Internet Computer: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Vor 1 Jahr notierte Internet Computer bei 10,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 97,30 Internet Computer. Da sich der Wert eines Coins am 26.12.2025 auf 2,986 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 290,54 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 70,95 Prozent verkleinert.
Bei 2,803 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 03.01.2025 erreicht und liegt bei 12,32 USD.
Redaktion finanzen.net
