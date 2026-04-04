Internet Computer: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Vor 1 Jahr notierte Internet Computer bei 5,141 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 945,05 Internet Computer. Da sich der Wert eines Coins am 03.04.2026 auf 2,284 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 442,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 55,57 Prozent verkleinert.

Bei 2,085 USD erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net