Krypto-Invest im Fokus 08.08.2026 11:03:15

Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Bei einem frühen Internet Computer-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Internet Computer war gestern vor 1 Jahr 5,348 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 869,82 ICP-Coins Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2,099 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 924,29 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 60,76 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ICP am 01.08.2026 bei 2,021 USD. Am 08.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

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