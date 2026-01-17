Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Bei einem frühen Engagement in Internet Computer hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Internet Computer wurde gestern vor 5 Jahren bei 46,84 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 2,135 Internet Computer im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8,911 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.01.2026 auf 4,174 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -91,09 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 2,803 USD. Bei 10,64 USD erreichte der Coin am 18.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net