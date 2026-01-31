Frühe Investition 31.01.2026 11:03:14

Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Internet Computer verlieren können.

Internet Computer kostete gestern vor 5 Jahren 46,84 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 213,49 Internet Computer in seinem Depot. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 3,001 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 640,75 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 93,59 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von ICP liegt derzeit bei 2,803 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Am 08.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

