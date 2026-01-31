|Frühe Investition
Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Internet Computer kostete gestern vor 5 Jahren 46,84 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 213,49 Internet Computer in seinem Depot. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 3,001 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 640,75 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 93,59 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief von ICP liegt derzeit bei 2,803 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Am 08.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.
