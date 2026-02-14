Investition im Check 14.02.2026 11:03:14

Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Bei einem frühen Engagement in Internet Computer hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Internet Computer wurde gestern vor 5 Jahren bei 46,84 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 21,35 Internet Computer im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 51,25 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.02.2026 auf 2,401 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -94,87 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 2,239 USD. Bei 8,964 USD erreichte der Coin am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

