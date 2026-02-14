Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Bei einem frühen Engagement in Internet Computer hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Internet Computer wurde gestern vor 5 Jahren bei 46,84 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 21,35 Internet Computer im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 51,25 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.02.2026 auf 2,401 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -94,87 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 2,239 USD. Bei 8,964 USD erreichte der Coin am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net