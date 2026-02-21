Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Vor 1 Jahr wurde Internet Computer bei 7,147 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 1 399,13 Internet Computer im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 076,52 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 20.02.2026 auf 2,199 USD belief. Mit einer Performance von -69,23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,177 USD und wurde am 19.02.2026 erreicht. Am 08.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net