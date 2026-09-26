ICP-Investment im Fokus 26.09.2026 11:03:13

Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Internet Computer-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 26.10.2021 war Internet Computer 46,84 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in ICP investierten, hätten nun 2,135 Internet Computer im Besitz. Die gehaltenen Coins wären gestern 6,804 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 3,187 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 93,20 Prozent abgenommen.

Am 01.08.2026 erreichte ICP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,021 USD. Bei 8,964 USD erreichte der Coin am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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