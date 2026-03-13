13.03.2026 09:10:03

Investor Makes $30 Million Bet on Another Bitcoin Miner Pivoting Toward AI Data Centers

On February 17, 2026, Covalis (Gibraltar) Ltd disclosed a new position in Core Scientific (NASDAQ:CORZ), acquiring 2,080,550 shares worth $30.29 million in the fourth quarter.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Covalis (Gibraltar) Ltd established a new position in Core Scientific by acquiring 2,080,550 shares. The fund's quarter-end stake reflected a $30.29 million increase in position value as a result.Core Scientific is a leading provider of digital asset mining and blockchain infrastructure services, operating large-scale data centers across North America. The company leverages proprietary technology and operational expertise to support both self-mining and third-party hosting, positioning itself as a critical enabler in the digital asset ecosystem. Its scale and integrated approach offer competitive advantages in operational efficiency and service breadth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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