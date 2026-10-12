|
12.10.2026 18:44:49
IREN Is Swapping Bitcoin Mining for AI: Its Business Risks Are Changing, Not Disappearing
This article IREN Is Swapping Bitcoin Mining for AI: Its Business Risks Are Changing, Not Disappearing originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1197
|
0,0041
|
|
0,37
|Japanischer Yen
|
177,27
|
0,3300
|
|
0,19
|Britische Pfund
|
0,8448
|
0,0004
|
|
0,04
|Schweizer Franken
|
0,9324
|
0,0011
|
|
0,12
|Hongkong-Dollar
|
8,7879
|
0,0324
|
|
0,37
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.