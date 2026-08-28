28.08.2026 07:15:00

Is $100,000 the Magic Number to Bring Back Bitcoin Investors? Anthony Scaramucci Makes a Bold Case to Buy BTC Now.

Investors like big, round numbers, which is what Anthony Scaramucci, founder of SkyBridge Capital, suggests in his assessment of Bitcoin (CRYPTO: BTC). In his defense, that's likely to be true. However, it highlights an important factor you shouldn't ignore when considering Bitcoin. Here's why $100,000 was an important level, according to Scaramucci, and why he thinks Bitcoin could rise again.Even after a rally, Bitcoin remains more than 33% below its 2025 high, as of this writing. That's a massive drop, which took the cryptocurrency from over $100,000 to well below that figure. What happened? According to Scaramucci, the reason is that people who had held Bitcoin for a long time viewed the big round number as a sell trigger. That's not a shocking thing, as every big round number the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) passes through gets highlighted, as well. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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