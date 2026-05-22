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22.05.2026 14:17:00
Is Bitcoin a Buy After Falling 40% From Its All-Time High?
It seems hard to believe, but just seven months ago, Bitcoin (CRYPTO: BTC) was trading at an all-time high of $126,000. The future was so bright you had to wear shades. Many thought Bitcoin was on a clear trajectory to $1 million.But what a difference seven months make. Bitcoin is now down 40% from its all-time high and trades for just $76,000. For crypto investors, is this another "buy the dip" opportunity, or does Bitcoin have still further to fall?Historically, buying the dip on Bitcoin has been a very profitable strategy. Every time Bitcoin falls 10% or more, crypto investors should think about buying more of it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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