|
23.11.2026 22:29:02
Is Bitcoin Heading for $50,000?
Leading cryptocurrency Bitcoin (CRYPTO:BTC) is down 30% since the start of the year. Last week, it also briefly fell below $60,000 as market sentiment soured amid concerning developments at Nvidia, which dragged the overall stock market down.
Bitcoin, which has often followed the movements of the broader market, has shown that it's no safer an option than other high-risk investments. With there being plenty of uncertainty still ahead and a potential for more rate hikes, could Bitcoin fall to $50,000 or lower before the end of the year?
Image source: Getty Images.
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,0903
|
-0,0068
|
|
-0,62
|Japanischer Yen
|
173,37
|
-0,6200
|
|
-0,36
|Britische Pfund
|
0,8365
|
-0,0016
|
|
-0,19
|Schweizer Franken
|
0,918
|
-0,0033
|
|
-0,36
|Hongkong-Dollar
|
8,5488
|
-0,0505
|
|
-0,59
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung nach Tech-Beben & Huangs Rückkehr zu NVIDIA: ATX schließt weit im Plus -- DAX legt letztlich kräftig zu -- US-Börsen schließlich erholt -- Chinas Börsen zum Handelsende wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägte eine Erholung das Bild. Beim DAX waren ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. Die Wall Street war in Feierlaune. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.