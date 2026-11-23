Leading cryptocurrency Bitcoin (CRYPTO:BTC) is down 30% since the start of the year. Last week, it also briefly fell below $60,000 as market sentiment soured amid concerning developments at Nvidia, which dragged the overall stock market down.

Bitcoin, which has often followed the movements of the broader market, has shown that it's no safer an option than other high-risk investments. With there being plenty of uncertainty still ahead and a potential for more rate hikes, could Bitcoin fall to $50,000 or lower before the end of the year?

Image source: Getty Images.

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