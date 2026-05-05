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05.05.2026 16:00:00
Is Bitcoin More Likely to Hit $50,000 or $100,000?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) has been rising in value lately, topping $80,000 for the first time in months. For the most part, however, it's been a volatile year for the leading cryptocurrency, which as of Tuesday was still down around 8% since the start of 2026. And it's nowhere near the highs of more than $126,000 that it reached last year.What level is the digital currency more likely to hit this year: $50,000 or $100,000?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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