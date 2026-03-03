|
03.03.2026 15:15:47
Is Bitcoin Still A Hedge In Times of War? Gold And Treasuries Tell a Different Story
This article Is Bitcoin Still A Hedge In Times of War? Gold And Treasuries Tell a Different Story originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1613
|
-0,0076
|
|
-0,65
|Japanischer Yen
|
182,96
|
-0,9900
|
|
-0,54
|Britische Pfund
|
0,8696
|
-0,0024
|
|
-0,28
|Schweizer Franken
|
0,9085
|
-0,0023
|
|
-0,25
|Hongkong-Dollar
|
9,0638
|
-0,0778
|
|
-0,85
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.