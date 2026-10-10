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10.10.2026 12:00:00
Is Bitcoin the Best Crypto You Can Buy Right Now?
The weather is turning cooler in much of the U.S., but Bitcoin (CRYPTO: BTC) has been warming up. The leading digital asset's price has climbed 28% in the past two months (as of Oct. 8). Momentum is on its side, suggesting that the crypto winter ended during the summer.
As Bitcoin moves higher, investor interest in the industry might be rising. There is no shortage of cryptocurrencies out there to choose from. It can be intimidating trying to figure out which digital asset deserves your capital.
But it's fair to say that Bitcoin remains the best crypto to buy right now. Here are three reasons I think this is the case.
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